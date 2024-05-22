«Газпром» оказался под угрозой лишения важного клиента в Европе

Bloomberg: австрийская OMV предупредила об угрозе лишиться российского газа

Поставки «Газпрома» в Австрию оказались под угрозой из-за возможной остановки платежей за газ, что связано с «решением иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией». Об этом в срочном сообщении для рынка во вторник, 21 мая, заявила австрийская компания OMV, передает Bloomberg.

По ее оценкам, если австрийские суды исполнят решение, то возможность своевременной оплаты российскому поставщику пропадет, и в этом случае «Газпром» прекратит или значительно снизит прокачку. Впрочем, в OMV отмечают, что не знают, произойдет ли такое взыскание, а если да, то когда.

Для «Газпрома» проблемы в расчетах с OMV будут означать потерю одного из самых важных клиентов в Европе из числа тех, кто продолжает закупать российский трубопроводный газ. За последние семь месяцев он закрыл более 80 процентов австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта, рассчитанного до 2040 года.

Австрийский регулятор E-Control, комментируя это предупреждение, указал, что ситуация может привести только к краткосрочному росту цен на газ, однако с учетом сформированных запасов и наличия альтернатив страна не столкнется с кризисом до 2026 года.

И OMV, и E-Control отказались сообщить, какое решение стало поводом для предупреждения. Однако, отмечает агентство, компания выступила с заявлением в момент, когда Австрия решила пересмотреть контракт с «Газпромом». Власти страны хотят ускорить отказ от российских поставок перед национальными выборами, которые состоятся в конце года.

До этого иски против «Газпрома» подали компании из Финляндии, Германии, Италии и Чехии. На прошлой неделе Болгария потребовала от корпорации 400 миллионов евро.

Кроме того, сегодня, 22 мая, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к OMV Gas Marketing & Trading GmbH, дочерней компании OMV, о запрете продолжать разбирательство в Арбитраже Стокгольма. Следствием этого решения может стать изъятие 575,2 миллиона евро в пользу истца.

Ранее «Газпром» сообщил, что его газовый бизнес за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) принес убыток, превышающий триллион рублей. Чистый убыток, относящийся к акционерам, составил 629 миллиардов рублей. На этом фоне совет директоров компании отказался от выплаты дивидендов.