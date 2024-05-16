В Европе захотели добиться от «Газпрома» многомиллионной компенсации

Глава Минэнерго Болгарии Малинов: претензии к «Газпрому» превысили $400 млн

Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов заявил о намерении страны добиться от российского энергохолдинга «Газпром» многомиллионной компенсации за прекращение поставок топлива в апреле 2022 года. Его слова приводит «Интерфакс».

Глава Минэнерго европейской страны уточнил, что суммарный размер претензий к «Газпрому» за прекращение поставок российского газа превышает 400 миллионов долларов. Добиться вышеуказанной компенсации от ООО «Газпром экспорт» пытается местная компания «Булгаргаз» (Bulgargaz).

Согласно подписанному в конце марта 2022-го президентом РФ Владимиром Путиным указу, расчеты за поставки российского газа должны осуществляться исключительно в рублях. На первом этапе иностранный покупатель должен платить за газ в валюте контракта, а потом Газпромбанк обязан продать поступившую валюту на Московской бирже и перевести рубли на счет «Газпрома».

В болгарской компании считают, что предложенный властями России новый двухэтапный порядок оплаты за поставки топлива создает для европейской страны «значительные риски». Речь идет в том числе об угрозах «в плане осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны». Если переговоры о прямой выплате компенсации зайдут в тупик, в «Булгаргазе» оставляют за собой право обратиться за помощью в арбитражный суд в Париже, говорится в заявлении компании.