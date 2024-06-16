В Грузии произошло четыре землетрясения за день

В Грузии 16 июня произошло четыре землетрясения

В Грузии в воскресенье, 16 июня, произошло четыре землетрясения. Их эпицентры находились в регионе Рача-Лечхуми, информирует Национальный центр сейсмического мониторинга на своем сайте.

Как отмечается, первое землетрясение было зафиксировано специалистами в первой половине дня в 9 километрах от города Они. Второй же случай произошел спустя два часа в 10 километрах от Они, магнитуда составила 4,7.

Спустя некоторое время третье и четвертое землетрясение магнитудами 4,4 и 3,3 произошли в 7 и 12 километрах от города. О пострадавших и разрушениях при этом не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 16 июля, на юге Сахалина произошли два землетрясения. Первое из них было магнитудой 4,1. В частности, подземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители в селах Огоньки, Таранай и в райцентре Анива.

Ранее мощное землетрясение произошло в акватории озера Байкал. Его магнитуда в эпицентре составила 6,0.