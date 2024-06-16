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23:56, 16 июня 2024Спорт

Сборная Англии обыграла Сербию в матче группового этапа Евро-2024

Сборная Англии со счетом 1:0 победила Сербию в матче группового этапа Евро-2024
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сборная Англии обыграла команду Сербии в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы С прошла в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на счету Джуда Беллингема на 13-й минуте. Во время игры на трибуне были вывешены российские флаги.

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Перед матчем болельщики команд устроили драку. Сообщалось, что группа разъяренных англичан напала на бар, где находились сербские фанаты.

Игра между Англией и Сербией была отмечена местными правоохранителями как встреча повышенного риска из-за возможных столкновений фанатов. По мнению немецких полицейских, зачинщиками беспорядков могли стать сербы.

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