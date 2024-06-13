Матч Евро-2024 между Англией и Сербией вызвал беспокойство у немецких властей

Игра группового этапа Евро-2024 Англия — Сербия обеспокоила немецкую полицию

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 между Англией и Сербией вызвал беспокойство у властей Германии, которая принимает турнир. Об этом сообщает BBC Sport.

Игра, которая состоится 16 июня в Гельзенкирхене, отмечена местными правоохранителями как встреча повышенного риска из-за возможных столкновений фанатов. По мнению немецких полицейских, именно сербские болельщики могут стать зачинщиками беспорядков.

Ожидается, что на матч приедут около 40 тысяч английских фанатов. Правоохранители будут разделять болельщиков двух сборных, а на стадионе можно будет купить только слабоалкогольное пиво.

Чемпионат Европы-2024 начнется 14 июня. В группе С, помимо Англии и Сербии, сыграют Дания и Словения.