Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Венгрия
1:3
Завершен
Швейцария
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 1-й тур
Испания
3:0
Завершен
Хорватия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 1-й тур
Италия
2:1
Завершен
Албания
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 1-й тур
Колумбия
3:0
Завершен
Боливия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Эдмонтон Ойлерз
8:1
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 4-й матч
23:06, 16 июня 2024Спорт

На матче Евро-2024 вновь вывесили российские флаги

На матче Евро-2024 между Англией и Сербией вывесили российские флаги

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

На трибунах матча чемпионата Европы-2024 вновь вывесили российские флаги. Момент попал в видеотрансляцию Okko.

Триколоры вывешены возле поля на игре сборных Англии и Сербии. Они находится рядом с сербскими флагами. Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

Ранее российские флаги появились на матче открытия Евро между Германией и Шотландией (5:1). На одном из триколоров, вывешенных за воротами шотландцев, была надпись «Белгород».

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие для переговоров с Россией «уже завтра». Что он потребовал?

      Сборная Англии обыграла Сербию в матче группового этапа Евро-2024

      В Грузии произошло четыре землетрясения за день

      Организаторам тренинга в Одессе пообещали «жесткую реакцию»

      Сборная России завоевала 111 золотых медалей за четыре дня Игр БРИКС

      «Единственному» легитимному лидеру Украины предложили подписать мир с Россией

      В Швейцарии озвучили возможные сроки проведения второго саммита по Украине

      В Киеве заявили о планах пригласить Россию на вторую конференцию по Украине

      Авария на подстанции произошла в российском городе

      Йеменские хуситы заявили об атаке на американский эсминец

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше