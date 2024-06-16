На матче Евро-2024 вновь вывесили российские флаги

На матче Евро-2024 между Англией и Сербией вывесили российские флаги

На трибунах матча чемпионата Европы-2024 вновь вывесили российские флаги. Момент попал в видеотрансляцию Okko.

Триколоры вывешены возле поля на игре сборных Англии и Сербии. Они находится рядом с сербскими флагами. Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

Ранее российские флаги появились на матче открытия Евро между Германией и Шотландией (5:1). На одном из триколоров, вывешенных за воротами шотландцев, была надпись «Белгород».

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).