На матче открытия Евро-2024 вывесили российские флаги

На матче открытия Евро-2024 в Германии вывесили российские флаги

Болельщики вывесили российские флаги на матче открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во время исполнения немцами пенальти в первом тайме в кадр трансляции попали два триколора, вывешенные за воротами шотландцев. На одном из флагов было написано «Белгород».

Встреча прошла 14 июня в Гельзенкирхене. Сборная Германии одержала победу со счетом 5:1.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу от международных соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины в начале 2022 года. Команда Валерия Карпина не смогла поучаствовать в квалификации Евро-2024.