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23:58, 14 июня 2024Спорт

Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

Хозяйка Евро-2024 сборная Германии разгромила Шотландию в стартовом матче

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хозяева турнира победили в стартовом матче со счетом 5:1. В составе немцев голами отметились Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан. Единственный мяч шотландцев стал следствием автогола защитника сборной Германии Антонио Рюдигера.

Впервые в истории чемпионатов Европы сразу два игрока моложе 22 лет забили в одном матче за одну сборную. Немцам Джамалу Мусиале и Флориану Виртцу по 21 году.

Ранее Чемпион мира в составе сборной Франции Антуан Гризманн назвал фаворитов Евро-2024. «Думаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия. Это будет действительно напряженный турнир», — сказал Гризманн.

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      Илья Костин
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