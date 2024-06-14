Хозяйка Евро-2024 сборная Германии разгромила Шотландию в стартовом матче

Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хозяева турнира победили в стартовом матче со счетом 5:1. В составе немцев голами отметились Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан. Единственный мяч шотландцев стал следствием автогола защитника сборной Германии Антонио Рюдигера.

Впервые в истории чемпионатов Европы сразу два игрока моложе 22 лет забили в одном матче за одну сборную. Немцам Джамалу Мусиале и Флориану Виртцу по 21 году.

Ранее Чемпион мира в составе сборной Франции Антуан Гризманн назвал фаворитов Евро-2024. «Думаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия. Это будет действительно напряженный турнир», — сказал Гризманн.