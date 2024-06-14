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18:14, 14 июня 2024Спорт

Чемпион мира в составе сборной Франции высказался о фаворитах Евро-2024

Антуан Гризманн назвал Германию, Италию, Испанию и Англию фаворитами Евро-2024

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Чемпион мира в составе сборной Франции Антуан Гризманн назвал фаворитов Евро-2024. Его слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Думаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия. Это будет действительно напряженный турнир», — сказал Гризманн. Он также отметил, что финал Евро-2024 пройдет 14 июля в День взятия Бастилии, что дает сборной Франции дополнительную мотивацию попасть в решающий матч.

Гризманн в составе французской сборной становился чемпионом мира 2018 года в России. Вместе с командой он также брал серебро ЧМ-2022 и ЧЕ-2016.

Ранее в немецкой полиции призвали английских болельщиков употреблять наркотики вместо алкоголя на Евро-2024. «Если мы увидим группу людей, пьющих алкоголь и выглядящих немного агрессивно, и другую группу, курящую марихуану, мы, конечно, посмотрим на тех, кто пьет», — заявил представитель полиции Гельзенкирхена.

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      Илья Костин
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