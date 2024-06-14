В немецкой полиции призвали английских болельщиков употреблять наркотики вместо алкоголя

В немецкой полиции призвали английских фанатов выбрать марихуану вместо алкоголя

Немецкая полиция на чемпионате Европы по футболу 2024 года будет более лояльна к тем английским фанатам, которые предпочтут наркотики алкоголю. Об этом Daily Mail сообщил представитель правоохранительных органов Гельзенкирхена, имя которого не называется.

Полицейский призвал англичан курить марихуану вместо употребления спиртных напитков, так как, по его мнению, это делает болельщиков менее агрессивными. «Если мы увидим группу людей, пьющих алкоголь и выглядящих немного агрессивно, и другую группу, курящую марихуану, мы, конечно, посмотрим на тех, кто пьет», — заявил он.

Ранее полиция Германии предсказала нападение около 500 сербских фанатов на англичан перед первым матчем сборных Сербии и Англии на групповом этапе Евро-2024. Игра запланирована на 16 июня и пройдет в Гельзенкирхене.

В начале года бундестаг Германии одобрил законопроект, разрешающий хранение для личного пользования до 25 граммов марихуаны или гашиша в чистом виде. Кроме того, можно выращивать дома до трех кустов конопли для использования в личных целях. Изменения вступили в силу 1 апреля.