Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Джессика Пегула
2:0
Завершен
Александра Саснович
Хертогенбосх (ж)
Япония
5:0
Завершен
Сирия
ЧМ-2026 - Азия|Группа B. 6-й тур
Южная Корея
1:0
Завершен
Китай
ЧМ-2026 - Азия|Группа C. 6-й тур
Кения
0:0
Завершен
Кот-д'Ивуар
ЧМ-2026 - Африка|Группа F. 4-й тур
Азербайджан
3:2
Завершен
Казахстан
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Португалия
Сегодня
21:45 (Мск)
Ирландия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
17:46, 11 июня 2024Спорт

Полиция Германии предсказала беспорядки с участием сербов во время Евро-2024

Полиция Германии предсказала нападение сербов на англичан на Евро-2024

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Полиция Германии предсказала нападение около 500 сербских фанатов на англичан перед первым матчем сборных Сербии и Англии на групповом этапе Евро-2024. Об этом пишет The Guardian.

«Самой большой проблемой для нас станет отделение агрессивно настроенных групп от мирных и законопослушных болельщиков», — заявил начальник полиции Гельзенкирхена Питер Ботх.

Полиция Гельзенкирхена намерена предотвратить беспорядки и перехватить агрессивно настроенных сербских фанатов до их встречи с англичанами. На самом матче Сербии против Англии, который пройдет 16 июня, будут дежурить более тысячи немецких полицейских и бойцов специальных подразделений.

В январе 2024 года сербские болельщики вывесили баннер в поддержку жителей Белгорода на матче баскетбольной Евролиги. «Белгород, мы с тобой», — такая надпись была на трибунах на фоне атак российского города Вооруженными силами Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

      В Москве появился странный прозрачный грузовик

      Судья назвал сроки вынесения приговора по делу Хантера Байдена

      В Москве назвали условие для начала переговоров с Киевом

      Сын Байдена покинул суд после признания виновным присяжными

      В Дагестане заметили беспилотник на парашюте

      Москвичей предупредили о мощных осадках

      Актриса Яна Троянова назвала заслуженными призывы убивать русских детей. Глава СК поручил проверить ее слова

      Для российской нефти нашелся неожиданный перевозчик

      Инстасамка показала фигуру в мини-шортах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше