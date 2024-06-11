Полиция Германии предсказала беспорядки с участием сербов во время Евро-2024

Полиция Германии предсказала нападение сербов на англичан на Евро-2024

Полиция Германии предсказала нападение около 500 сербских фанатов на англичан перед первым матчем сборных Сербии и Англии на групповом этапе Евро-2024. Об этом пишет The Guardian.

«Самой большой проблемой для нас станет отделение агрессивно настроенных групп от мирных и законопослушных болельщиков», — заявил начальник полиции Гельзенкирхена Питер Ботх.

Полиция Гельзенкирхена намерена предотвратить беспорядки и перехватить агрессивно настроенных сербских фанатов до их встречи с англичанами. На самом матче Сербии против Англии, который пройдет 16 июня, будут дежурить более тысячи немецких полицейских и бойцов специальных подразделений.

В январе 2024 года сербские болельщики вывесили баннер в поддержку жителей Белгорода на матче баскетбольной Евролиги. «Белгород, мы с тобой», — такая надпись была на трибунах на фоне атак российского города Вооруженными силами Украины.