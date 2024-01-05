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12:19, 5 января 2024Спорт

Сербские болельщики вывесили баннер в поддержку жителей Белгорода

На матче баскетбольной Евролиги фанаты подняли баннер «Белгород, мы с тобой»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

На матче баскетбольной Евролиги между сербскими клубами «Црвена Звезда» и «Партизан» фанаты вывесили баннер в поддержку жителей Белгорода «Белгород, мы с тобой». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в столице Сербии Белграде и завершилась победой «Црвены Звезды» со счетом 88:72. Оба клуба на данный момент не попадают в зону плей-офф баскетбольной Евролиги — «Партизан» после 19 матчей занимает 11-е место, «Црвена Звезда» находится на 13-й позиции в турнирной таблице.

Белгород подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с вечера 29 декабря. Наибольший урон был нанесен 30 декабря, тогда жертвами стали 25 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Сербские фанаты ранее уже проводили акции в поддержку России. В апреле 2022 года во время матча баскетбольной Евролиги на трибуне развернули флаг с перечеркнутыми эмблемами НАТО и Евросоюза, а также скандировали «Сербия — Россия».

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      Илья Костин
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