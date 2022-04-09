Фанаты «Црвены Звезды» провели акцию в поддержку России на матче Евролиги

Болельщики сербской «Црвены Звезды» провели акцию в поддержку России на матче Евролиги

Болельщики сербской «Црвены Звезды» провели акцию в поддержку России на матче 34-го тура баскетбольной Евролиги против турецкого «Анадолу Эфеса». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Во время матча сербские фанаты развернули на трибуне флаг с перечеркнутыми эмблемами НАТО и Евросоюза, а также скандировали «Сербия-Россия». Встреча завершилась победой сербов со счетом 93:85.

3 апреля «Црвена Звезда» отказалась участвовать в акции с флагом Украины во время матча Евролиги против литовского «Жальгириса». Перед матчем баскетболисты литовцев и судьи выстроились в ряд с баннером цветов флага Украины. Игроки «Црвены Звезды» воздержались от данной процедуры.

22 марта Евролига дисквалифицировала российские клубы. Организация отстранила московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит». Их результаты были аннулированы.