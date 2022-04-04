Сербская «Црвена Звезда» заявила, что не хотела быть участником политизации в Евролиге

Сербская «Црвена Звезда» объяснила отказ участвовать в акции с флагом Украины во время матча баскетбольной Евролиги против литовского «Жальгириса». Об этом сообщается на сайте клуба.

В «Црвене Звезда» заявили, что при официальном общении с Евролигой и «Жальгирисом» за несколько дней до матча в Литве было четко сказано, что политизация будет запрещена и никто не будет держать баннер в цветах какой-либо страны, так как клуб не хотел быть участником политизации гуманистических лозунгов. Отмечается, что их просьба была проигнорирована, вследствие чего сербы призвали Евролигу провести расследование и вынести наказание за проведение акции.

Встреча между «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой» прошла 3 апреля в Каунасе и завершилась со счетом 103:98 в пользу хозяев. Перед матчем баскетболисты хозяев и судьи выстроились в ряд с баннером цветов флага Украины. Игроки «Црвены Звезды» воздержались от данной процедуры.

22 марта Евролига дисквалифицировала российские клубы. Организация отстранила московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит». Их результаты были аннулированы.

