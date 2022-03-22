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Спорт

Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы

Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы ЦСКА, УНИКС и «Зенит»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы. Об этом сообщает РИА Новости.

Организация отстранила московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит». Их результаты были аннулированы, в турнирную таблицу будут внесены изменения.

28 февраля стало известно, что Евролига решила временно отстранить российских участников турнира. Сообщалось, что сроки отстранения будут зависеть от развития ситуации.

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские национальные команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой. Организация проводит матчи Кубка мира и Евробаскет. Ограничения также коснулись команд в баскетболе 3 на 3.

Дарья Коршунова
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