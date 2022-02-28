Стало известно об отстранении российских баскетбольных клубов в Евролиге

Баскетбольная Евролига решила временно отстранить российских участников турнира. Об этом сообщает РИА Новости.

Сроки отстранения зависят от развития ситуации на Украине. Россию в Евролиге представляют «Зенит», УНИКС и ЦСКА.

Ранее 28 февраля стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить «Спартак» из розыгрыша Лиги Европы. Красно-белые должны участвовать в 1/8 финала турнира и был последним представителем России в еврокубке.

Российские сборные столкнулись с санкциями со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Под запрет попало использование национальной символики, флага и гимна. Помимо этого, национальные команды не могут проводить матчи на своей территории и обязаны играть на нейтральных полях и без зрителей. Кроме того, по информации Reuters сборная России может лишиться возможности выступать на чемпионатах мира и Европы.