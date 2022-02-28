Анонсировано исключение «Спартака» из Лиги Европы
Bild сообщила, что «Спартак», который дошел до 1/8 финала Лиги Европы, исключат из турнира
Московский «Спартак» будет исключен из текущего розыгрыша Лиги Европы. Об этом сообщает Bild.
Как анонсирует источник газеты, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит об этом решении официально в понедельник, 28 февраля. Немецкий «Лейпциг», который противостоит «Спартаку» в 1/8 финала турнира, автоматически выйдет в следующую стадию турнира.
Первая встреча «Спартака» и «Лейпцига» запланирована на 10 марта в Германии. Ответная игра должна пройти 17 марта на нейтральном поле.
25 февраля УЕФА объявил о переносе всех матчей под своей эгидой из России. В организации подчеркивали, что в любой момент может потребоваться переоценка правовой и фактической ситуации.