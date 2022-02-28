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Анонсировано исключение «Спартака» из Лиги Европы

Bild сообщила, что «Спартак», который дошел до 1/8 финала Лиги Европы, исключат из турнира

Фото: ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» будет исключен из текущего розыгрыша Лиги Европы. Об этом сообщает Bild.

Как анонсирует источник газеты, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит об этом решении официально в понедельник, 28 февраля. Немецкий «Лейпциг», который противостоит «Спартаку» в 1/8 финала турнира, автоматически выйдет в следующую стадию турнира.

Первая встреча «Спартака» и «Лейпцига» запланирована на 10 марта в Германии. Ответная игра должна пройти 17 марта на нейтральном поле.

25 февраля УЕФА объявил о переносе всех матчей под своей эгидой из России. В организации подчеркивали, что в любой момент может потребоваться переоценка правовой и фактической ситуации.

Алексей Гусев
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