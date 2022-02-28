Стало известно о планах ФИФА отстранить сборную России от международных турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует лишить сборную России права на участие в крупных турнирах. Об этом стало известно Reuters.

Сборная России может быть отстранена от участия в международных турнирах на фоне военной спецоперации Вооруженных сил РФ по защите Донбасса. ФИФА начала переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по данной проблеме. По сообщению, окончательное решение может быть принято 28 февраля.

Ранее ФИФА наложила ряд запретов на российские национальные команды. Отечественные сборные на международном уровне должны выступать под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Запрещены матчи на своей территории. Встречи отечественных команд должны проводится на нейтральных полях и без зрителей. Под запрет попало и использование флага, гимна и национальной символики.

Сборная России должна была участвовать в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре. Команды Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами.