Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Зенит
0:0
1-й тайм
live
Рубин
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Аталанта
Сегодня
22:50 (Мск)
Сампдория
Италия - Серия А|27-й тур
Гранада
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|26-й тур
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:30 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
06:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Стало известно о планах ФИФА отстранить сборную России от международных турниров

Reuters сообщил о намерении ФИФА лишить сборную России права участия в крупных турнирах

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует лишить сборную России права на участие в крупных турнирах. Об этом стало известно Reuters.

Сборная России может быть отстранена от участия в международных турнирах на фоне военной спецоперации Вооруженных сил РФ по защите Донбасса. ФИФА начала переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по данной проблеме. По сообщению, окончательное решение может быть принято 28 февраля.

Ранее ФИФА наложила ряд запретов на российские национальные команды. Отечественные сборные на международном уровне должны выступать под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Запрещены матчи на своей территории. Встречи отечественных команд должны проводится на нейтральных полях и без зрителей. Под запрет попало и использование флага, гимна и национальной символики.

Сборная России должна была участвовать в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре. Команды Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Переговоры России и Украины завершились
Стало известно место проведения следующего раунда переговоров России и Украины
Российских полицейских посадили за вымогательство денег у наркозависимого
Мединский прокомментировал результаты переговоров России и Украины
В США рассказали о нехватке у ЕС ракет после приостановки запусков «Союзов»
В Великобритании арестуют недвижимость и яхты российских олигархов
В Москве школьница обвинила инструктора по вождению в изнасиловании
Киев и Москва договорились о втором раунде переговоров по ситуации на Украине
Стало известно об отстранении российских баскетбольных клубов в Евролиге
Первый канал опроверг слухи о закрытии шоу «Вечерний Ургант»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.