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Спорт

Российский баскетбол лишили международных соревнований

ФИБА отстранила российские сборные и клубы от международных соревнований по баскетболу

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские национальные команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой. Заявление организации доступно на Basketnews.

Таким образом, отечественные сборные, а также клубы не смогут принимать участие в международных соревнованиях. Под эгидой ФИБА проводятся матчи Кубка мира, Евробаскет. Ограничения коснутся и команд в баскетболе 3 на 3. Решение принято по рекомендации Международного олимпийского комитета.

Ранее аналогичные санкции коснулись российского волейбола. Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от турниров под своей эгидой команды из России и Белоруссии.

Без международных турниров остались и российские футбольные команды. В Российском футбольном союзе (РФС) намерены обжаловать решение Международной федерации футбола (ФИФА) в Спортивном арбитражном суде.

Николай Костюков
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