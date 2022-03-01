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Российских волейболистов отстранили от международных турниров

FIVB отстранила Россию и Белоруссию от международных турниров по волейболу

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение отстранить все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.

В FIVB подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления. Там также выразили надежду на скорейшее мирное решение ситуации на Украине.

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Ранее во вторник, 1 марта, Россию лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года. О том, куда перенесли турнир, не сообщалось.

28 февраля о лишении России права выступать во всех международных турнирах объявила Международная федерация хоккея (IIHF). Ранее в тот же день о таком же совместном решении объявили Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Алексей Гусев
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