Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 1-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 1-й матч
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Нижний Новгород
Кубок России|1/8 финала
Бёрнли
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Интер М
Кубок Италии|1/2 финала
Спорт

Россию лишили чемпионата мира по волейболу

Россию лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россию лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года, сообщает РИА Новости.

Турнир перенесли с территории страны во вторник, 1 марта. Новое место проведения не уточняется.

Материалы по теме:
Россию лишили международных соревнований по футболу. ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из всех турниров
Россию лишили международных соревнований по футболу.ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из всех турниров
Вчера
«Политика влезает в спорт» Россию лишают международных турниров. Как эти решения нарушают главные спортивные принципы?
«Политика влезает в спорт»Россию лишают международных турниров. Как эти решения нарушают главные спортивные принципы?
Вчера

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Запрет коснется фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.

Россию уже лишили права проведения финала Лиги чемпионов, этапов Кубка мира по лыжным гонкам, Всемирной шахматной олимпиады, этапа Гран-при «Формулы-1». Решения были приняты на фоне специальной военной операции в Донбассе.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о первых погибших в ходе спецоперации на Украине чеченцах
Иран обвинил США в кризисе на Украине
Раскрыт способ наладить сон и вернуть аппетит при повышенной тревожности
Франция пообещала России экономическую войну
Снижение цен на жилье в России опровергли
ЕС предсказали способность выжить без российского газа следующей зимой
В ДНР сообщили об обстреле мирных жителей украинскими националистами
Президент Казахстана предложил поднять вопрос доверия к членам правительства
Таиланд снова смягчил правила въезда для россиян
Стала известна дата рассмотрения апелляции на приговор опального отца Сергия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.