Россию лишили чемпионата мира по волейболу
Россию лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года
Россию лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года, сообщает РИА Новости.
Турнир перенесли с территории страны во вторник, 1 марта. Новое место проведения не уточняется.
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Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Запрет коснется фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.
Россию уже лишили права проведения финала Лиги чемпионов, этапов Кубка мира по лыжным гонкам, Всемирной шахматной олимпиады, этапа Гран-при «Формулы-1». Решения были приняты на фоне специальной военной операции в Донбассе.