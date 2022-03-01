Россию лишили чемпионата мира по волейболу

Россию лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года, сообщает РИА Новости.

Турнир перенесли с территории страны во вторник, 1 марта. Новое место проведения не уточняется.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Запрет коснется фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.

Россию уже лишили права проведения финала Лиги чемпионов, этапов Кубка мира по лыжным гонкам, Всемирной шахматной олимпиады, этапа Гран-при «Формулы-1». Решения были приняты на фоне специальной военной операции в Донбассе.