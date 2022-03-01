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Спорт

ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой

Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении ISU сказано, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Запрет коснется фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов. «Союз продолжит внимательно следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU и при необходимости предпримет дополнительные шаги», — отметили в организации.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить команды России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределенный срок. Кроме того, Россия лишилась права проведения молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске в 2023 году.

Алексей Гусев
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