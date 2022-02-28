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МОК выступил за проведение соревнований без российских и белорусских атлетов

МОК рекомендовал не допускать спортсменов из Белоруссии и России к соревнованиям

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Об этом сообщается на сайте организации.

МОК рекомендовал лишить права выступать на международных соревнованиях спортсменов из Белоруссии и России на фоне проведения специальной военной операции России в Донбассе. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности глобальных спортивных соревнований и безопасности их участников.

Ранее 28 февраля президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о вероятности исключения федераций хоккея России и Белоруссии из организации. По его словам, решение пока не принято.

27 февраля экс-голкипер сборной Чехии по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек предложил приостановить контракты российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На его позицию отреагировал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников. Он заявил, что бомбардировки Белграда не мешали Гашеку зарабатывать миллионы, выступая в НХЛ.

Николай Костюков
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