МОК выступил за проведение соревнований без российских и белорусских атлетов

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Об этом сообщается на сайте организации.

МОК рекомендовал лишить права выступать на международных соревнованиях спортсменов из Белоруссии и России на фоне проведения специальной военной операции России в Донбассе. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности глобальных спортивных соревнований и безопасности их участников.

Ранее 28 февраля президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о вероятности исключения федераций хоккея России и Белоруссии из организации. По его словам, решение пока не принято.

27 февраля экс-голкипер сборной Чехии по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек предложил приостановить контракты российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На его позицию отреагировал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников. Он заявил, что бомбардировки Белграда не мешали Гашеку зарабатывать миллионы, выступая в НХЛ.