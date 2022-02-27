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Обладатель Кубка Стэнли выступил за запрет россиян в НХЛ

Хоккеист Доминик Гашек заявил, что НХЛ должна приостановить действие контрактов россиян

Фото: Michal Kamaryt / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в Twitter призвал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказаться от контрактов с российскими игроками из-за событий на Украине.

Гашек заявил, что НХЛ должна немедленно приостановить действие соглашений со всеми россиянами. «Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, ее ценности и действия. Это факт», — посчитал он.

26 февраля правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории страны. Норвежцы заявили, что не желают участия россиян.

В нынешнем сезоне контракты с клубами НХЛ имеют 43 российских игрока. Гашек выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройта».

Анастасия Борисова
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