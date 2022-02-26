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Спорт

В Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступили против россиян

Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против участия российских спортсменов

Фото: Globallookpress.com

Правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает NRK.

В организации рассказали, что обсудили ситуацию между Россией и Украиной и то, как она влияет на предстоящие этапы Кубка мира и чемпионаты мира в Норвегии. «Послание России и российским спортсменам очень четкое: мы не желаем вашего участия», — заявили норвежцы.

В ответ на это Международная федерация лыжного спорта в комментарии ТАСС подчеркнула, что не будет запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

В марте Норвегия примет этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, двоеборью и прыжкам с трамплина. Кроме того, в стране пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене, а также марафон в Холменколлене.

Андрей Стрельцов
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