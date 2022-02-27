Олимпийский чемпион отреагировал на призыв запретить россиян в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскритиковал бывшего игрока сборной Чехии Доминика Гашека, который призвал приостановить контракты российских спортсменов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова экс-игрока сборной СССР приводит Russia Hockey.

Кожевников заявил, что не может серьезно относиться к словам Гашека. «Если бы во время бомбежек Югославии он отказался бы играть за "Баффало", тогда бы я по-другому эти слова воспринял», — отметил бывший хоккеист сборной СССР.

«Пока на Белград летели бомбы, этот человек зарабатывал миллионы. Именно поэтому для меня он сегодня просто сволочь», — добавил Кожевников.

Ранее Гашек выступил за приостановление контрактов российских игроков в НХЛ. На данный момент в лиге выступают 43 хоккеиста из России.