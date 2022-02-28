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Россию лишили международного футбола

ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из своих турниров

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишили Россию международных соревнований. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

ФИФА и УЕФА лишили российские сборные и клубы права на участие в турнирах

Организации исключили отечественные команды из турниров под своей эгидой. Таким образом, ни сборные, ни клубы не смогут принять участие в международных стартах. «Спартак» был последним представителем России в еврокубках. Красно-белые должны были сыграть против «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Международный футбол выражает солидарность Украине. Главы ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в скором времени улучшится и футбол вновь начнет объединять людей», — говорится в заявлении ФИФА.

ФИФА наложила санкции на сборные России по футболу

Исключение клубов и сборных из международного футбола было названо дополнительной мерой. До этого ФИФА огласила ряд санкций в отношении российского футбола. В частности, отечественные национальные команды лишили возможности выступать при родных трибунах, запретили использование национальной символики, флага и гимна.

Соперники по стыковым матчам ЧМ-2022 не хотели играть со сборной России

Решениям ФИФА предшествовали публичные выступления футбольных властей других стран. Сборные Польши, Чехии и Швеции, которые могли сыграть в стыках к ЧМ-2022 с российской командой, отказались проводить матчи с отечественными футболистами.

Подопечные Валерия Карпина должны были сыграть с Польшей в рамках стыковых матчей к мундиалю в Катаре. Российская сборная не сумела добиться прямой путевки на ЧМ, уступив в последнем туре отборочного турнира лидерство в группе.

Санкт-Петербург лишен права принимать финал Лиги чемпионов

По итогам экстренного заседания исполкома УЕФА Санкт-Петербург был лишен права на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022. Теперь решающий матч главного еврокубка примет «Стад де Франс».

Матч в Санкт-Петербурге стал бы вторым российским финалом в истории Лиги чемпионов. Впервые Россия принимала решающую встречу Лиги чемпионов в 2008 году в Москве. Тогда на столичных «Лужниках» трофей завоевал «Манчестер Юнайтед», переигравший «Челси».

Николай Костюков
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