Польша, Чехия и Швеция отказались проводить матчи квалификации ЧМ-2022 в России

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский объявил о решении команды не приезжать в Россию на матчи квалификации чемпионата мира-2022. Его слова передает Sport24.

«Официальное заявление Польши, Швеции и Чешской Республики. Мы не собираемся играть в вашей стране», — сказал Квятковский. Пресс-службы национальных федераций подчеркнули недопустимость проведения отборочных игр на территории России и заявили, что ожидают незамедлительной реакции Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Также они выразили надежду на выработку альтернативных вариантов мест проведения матчей плей-офф.

22 февраля министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что футболисты не должны лететь в Россию из-за сложной политической обстановки, и пообещал попросить УЕФА о переносе встречи на нейтральное поле. «Если перенос не одобрят, будем думать, что делать», — добавил функционер.

Отборочный матч чемпионата мира России и Польши запланирован на 24 марта и должен пройти на московском стадионе «ВТБ Арена». 29 марта победитель поспорит за право выхода на мировое первенство с лучшим в паре Швеция — Чехия.