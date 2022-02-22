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Спорт

Польша попросит перенести игру отбора ЧМ-2022 против России на нейтральное поле

Польша хочет добиться переноса матча отбора ЧМ-2022 по футболу против России из Москвы

Фото: Lee Smith / Reuters

Польский футбольный союз собирается обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу проведения матча квалификации чемпионата мира 2022 года против России в Москве. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Поляки попросят перенести встречу на нейтральное поле из-за сложившейся политической обстановки. По мнению министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, футболисты не должны лететь в Россию. «Если перенос не одобрят, будем думать, что делать», — добавил функционер.

Отмечается, что неофициальные источники в УЕФА считают возможным перенос матча только в случае опасной ситуации в месте проведения игры. Встреча должна состояться 24 марта на московском стадионе «ВТБ Арена».

В случае победы над Польшей сборная России сыграет с победителем пары Чехия — Швеция. Только две победы позволят команде Валерия Карпина завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира.

Алексей Гусев
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