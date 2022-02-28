«Спартак» исключили из Лиги Европы

Московский «Спартак» исключен из розыгрыша Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские клубы от участия в турнирах. Таким образом, последний представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) в Лиге Европы «Спартак» не сможет продолжить выступление в розыгрыше турнира.

«Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала с немецким «РБ Лейпциг». Решению об исключении клубов из еврокубков предшествовали другие санкции.

В частности, российским национальным командам запретили выступления на своей территории в матчах под эгидой ФИФА и УЕФА. Помимо этого, отечественным сборным запретили использование флага и гимна.