Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Зенит
3:2
Завершен
Рубин
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Аталанта
Сегодня
22:50 (Мск)
Сампдория
Италия - Серия А|27-й тур
Гранада
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|26-й тур
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:30 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
06:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

«Спартак» исключили из Лиги Европы

УЕФА исключил московский «Спартак» из розыгрыша Лиги Европы

Фото: Shutterstock

Московский «Спартак» исключен из розыгрыша Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские клубы от участия в турнирах. Таким образом, последний представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) в Лиге Европы «Спартак» не сможет продолжить выступление в розыгрыше турнира.

«Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала с немецким «РБ Лейпциг». Решению об исключении клубов из еврокубков предшествовали другие санкции.

В частности, российским национальным командам запретили выступления на своей территории в матчах под эгидой ФИФА и УЕФА. Помимо этого, отечественным сборным запретили использование флага и гимна.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина провели первый раунд переговоров
Shell прекратит участие в «Северном потоке-2»
Российских журналистов призвали дистанцироваться от оценки конфликтных ситуаций
В ООН ответили на призыв Зеленского лишить Россию права голоса в Совбезе
Участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток
Найденный у доцента российского вуза арсенал попал на видео
Востоковед рассказал о роли Китая в восстановлении экономики России
УЕФА расторг контракт с «Газпромом»
«Спартак» исключили из Лиги Европы
В Белоруссии допустили встречу представителей Москвы и Киева через пару дней
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.