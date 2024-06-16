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18:19, 16 июня 2024Спорт

Болельщики сборных Англии и Сербии устроили драку перед матчем Евро-2024

Английские фанаты напали на бар с сербскими болельщиками перед матчем Евро-2024

Фото: Thilo Schmuelgen / AP

Болельщики сборных Англии и Сербии устроили драку перед матчем чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, группа разъяренных англичан напала на бар, где находились сербские фанаты. Очевидцы рассказали, что в сербов летело «все, что можно вообразить». После этого к месту потасовки прибыло 200 немецких правоохранителей.

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Отмечается, что один человек, отказавшийся называть свое имя, получил тяжелые ранения в голову, ему была оказана медицинская помощь. Английские болельщики скрылись с места происшествия.

Ранее стало известно, что игра между Англией и Сербией, которая состоится 16 июня в Гельзенкирхене, была отмечена местными правоохранителями как встреча повышенного риска из-за возможных столкновений фанатов. По мнению немецких полицейских, сербские болельщики могут стать зачинщиками беспорядков.

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