Суд Петербурга удовлетворил иск «Газпром экспорта» к двум зарубежным трейдерам

Суд Петербурга пригрозил Uniper штрафом в €14 млрд за спор с «Газпром экспортом»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Газпром экспорт». Он запретил Uniper Global Commodities SE, дочерней структуре немецкой энергетической компании Uniper, и швейцарской METHA-Methanhandel GmbH продолжать разбирательства в международном коммерческом арбитраже, сообщает ТАСС.

В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с германских компаний в пользу «Газпрома» 14,3 миллиарда евро.

Основные детали дела по решению суда пока неизвестны. Иск поступил в судебный орган 21 февраля, в нем «Газпром экспорт» потребовал взыскать сумму денег в случае неисполнения судебного акта.

Ранее Росимущество сообщило о падении дивидендов от госкомпаний в 2023 году в два раза. По итогам 2023 года государство получило от госкомпаний в виде дивидендов 339 миллиардов рублей. Этот показатель меньше 2022 года в два раза.