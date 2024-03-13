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21:54, 13 марта 2024Экономика

Суд Петербурга удовлетворил иск «Газпром экспорта» к двум зарубежным трейдерам

Суд Петербурга пригрозил Uniper штрафом в €14 млрд за спор с «Газпром экспортом»

Фото: Peter Kneffel / Globallookpress.com

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Газпром экспорт». Он запретил Uniper Global Commodities SE, дочерней структуре немецкой энергетической компании Uniper, и швейцарской METHA-Methanhandel GmbH продолжать разбирательства в международном коммерческом арбитраже, сообщает ТАСС.

В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с германских компаний в пользу «Газпрома» 14,3 миллиарда евро.

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Основные детали дела по решению суда пока неизвестны. Иск поступил в судебный орган 21 февраля, в нем «Газпром экспорт» потребовал взыскать сумму денег в случае неисполнения судебного акта.

Ранее Росимущество сообщило о падении дивидендов от госкомпаний в 2023 году в два раза. По итогам 2023 года государство получило от госкомпаний в виде дивидендов 339 миллиардов рублей. Этот показатель меньше 2022 года в два раза.

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      Марина Совина
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