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14:10, 13 марта 2024Экономика

Доходы России от госкомпаний резко упали

Росимущество сообщило о падении дивидендов от госкомпаний в 2023 году в два раза

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам 2023 года государство получило от госкомпаний в виде дивидендов 339 миллиардов рублей, что в два раза меньше, чем годом ранее. Об этом на расширенной коллегии Росимущества сообщил глава ведомства Вадим Якеменко, передает РБК.

Крупнейшими плательщиками стали «Транснефть», «Роснефтегаз», «Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р)», а также «РусГидро» и «Алроса». Речь идет только о компаниях, где акционером является Росимущество, поэтому в списке нет принадлежащего Фонду национального благосостояния (ФНБ) Сбера, заплатившего 282,5 миллиарда рублей.

Резкое падение объясняется тем, что на 2023-й пришлись дивиденды от санкционного 2022 года, когда компании столкнулись с объективными трудностями. Например, «Газпром» отказался от выплаты дивидендов. А в 2022-м, напротив, выплаты оказались повышенными, потому что они были рассчитаны после восстановительного 2021 года.

Последнее обстоятельство привело к тому, что планы по сборам выполнить не удалось, разрыв с ожидаемым уровнем составил 104 миллиарда рублей. В общей сложности Росимущество передало государству 398 миллиардов рублей.

В конце прошлого года ведомство сообщило, что планы по приватизации удалось перевыполнить в 16 раз. В 2023 году поступления в бюджет России выросли до 28,9 миллиарда рублей.

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      Платон Щукин
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