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04:47, 25 декабря 2023Экономика

В России отчитались о перевыполнении плана приватизации в 16 раз

«Известия»: Росимущество заявило о перевыполнении плана по приватизации в 16 раз

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Поступления в бюджет России от приватизации в 2023 году выросли до 28,9 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В ведомстве уточнили, что эта цифра в 16 раз превосходит изначальные расчеты на год (1,8 миллиарда рублей). Перевыполнить план удалось, в частности, путем закрытия двух крупных сделок: продажи порта «Бронка» в Санкт-Петербурге и акций «Кучуксульфат» в Алтайском крае.

Росимущество также отчиталось, что в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования по итогам года будет переведено более 1,8 миллиарда рублей. Эта сумма появилась от реализации коррупционного имущества.

21 декабря Министерство финансов России предложило правительству список из 30 компаний с государственным участием для возможной приватизации. Глава ведомства Антон Силуанов пояснил, что в перечень вошли компании, где доля государства превышает 50 процентов. Сократив их долю участия, не теряя контрольный пакет, можно заработать десятки и сотни миллиардов рублей.

В сентябре Силуанов говорил, что для Минфина приватизация остается одним из возможных источников пополнения бюджета. После возвращения выплат по демпферному механизму нефтяным компаниям в полном объеме ведомство нуждается в средствах для сокращения бюджетного дефицита.

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      Марина Совина
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