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11:28, 11 октября 2023Экономика

Власти заявили о сохранении текущего уровня налогов для нефтяников

Новак: правительство пока не планирует повышать налоги нефтяникам

Фото: Reuters

Власти планируют сохранить текущий уровень налоговой нагрузки для нефтяников. Об этом в кулуарах «Российской энергетической недели» заявил вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

По его словам, правительство пока не рассматривает вариант повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации расходов бюджета на корректировку демпфирующего механизма. «Это все в бюджетных корректировках будет учтено, без повышения налоговой нагрузки. Во втором чтении будет приниматься бюджет, тогда и будут все эти вопросы решены», — сказал Новак.

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Российские власти решили восстановить выплаты нефтяникам по демпферу в полном объеме с 1 октября и внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Коэффициент по демпферу изменят с 0,5 до 1,0, что позволит увеличить вдвое компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке.

Возвращение к прежним параметрам демпфера позволит насытить внутренний рынок бензином и дизелем, а также поможет сократить экспортный диспаритет на топливном рынке, заявил Александр Новак. «Это очень важная системная мера для всего рынка, для потребителей, для нефтяных компаний», — объяснил он.

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