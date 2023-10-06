Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:18, 6 октября 2023Экономика

Новак объяснил увеличение выплат нефтяникам

Новак: восстановление демпфера снизит экспортный диспаритет на рынке топлива

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Возвращение к прежним параметрам демпфера позволит насытить внутренний рынок бензином и дизелем, а также поможет сократить экспортный диспаритет на топливном рынке, заявил вице-премьер России Александр Новак. Об этом пишет ТАСС.

«Это даст возможность создать экономические стимулы для поставок на внутренний рынок дизельного топлива, автомобильного бензина и сократить экспортный диспаритет, который складывался. Это очень важная системная мера для всего рынка, для потребителей, для нефтяных компаний», — объяснил он.

Ранее правительство решило восстановить выплаты нефтяникам по демпферу в полном объеме с 1 октября — в Налоговый кодекс внесут соответствующие поправки. Коэффициент по демпферу изменят с 0,5 до 1,0. В результате компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке вырастут вдвое.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Яланская
    Обсудить
    Последние новости

    В Херсоне уничтожен автомобиль с офицерами командования ВСУ. Как российские военные провели эту операцию?

    В Узбекистане пригрозили блокировкой сервису Yandex Go

    В Крыму демонтировали копию статуи Свободы

    Мужчина спас туристку от насильника и надругался над ней в тот же вечер

    В России назвали «Буревестник» оружием ядерной войны

    Патрушев уточнил сроки поставки российского зерна в Африку

    В России с воинскими почестями простились со штурманом угнанного на Украину Ми-8

    Авторитет Сакал отказался наследовать единственному вору в законе Кыргызстана

    «Монако» назвал Головина лучшим игроком клуба в сентябре

    Посол России в Вене ответил на обвинения в ударе по селу Гроза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости