Новак объяснил увеличение выплат нефтяникам

Новак: восстановление демпфера снизит экспортный диспаритет на рынке топлива

Возвращение к прежним параметрам демпфера позволит насытить внутренний рынок бензином и дизелем, а также поможет сократить экспортный диспаритет на топливном рынке, заявил вице-премьер России Александр Новак. Об этом пишет ТАСС.

«Это даст возможность создать экономические стимулы для поставок на внутренний рынок дизельного топлива, автомобильного бензина и сократить экспортный диспаритет, который складывался. Это очень важная системная мера для всего рынка, для потребителей, для нефтяных компаний», — объяснил он.

Ранее правительство решило восстановить выплаты нефтяникам по демпферу в полном объеме с 1 октября — в Налоговый кодекс внесут соответствующие поправки. Коэффициент по демпферу изменят с 0,5 до 1,0. В результате компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке вырастут вдвое.