В ЦБ сравнили снижение ставки с капитуляцией

Набиуллина: снижение ставки было бы воспринято как капитуляция перед инфляцией

Снижение ключевой ставки в современных условиях было бы воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнуло бы рост цен еще выше. Таким сравнением возможного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» поделилась глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

По словам главы регулятора, ключевая ставка является мощным инструментом для борьбы с инфляцией, она позволила предотвратить вхождение в инфляционную спираль. При остальных факторах, большинство из которых влияли на разгон роста цен, как состояние рынка труда и санкции, с помощью ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль. В текущих условиях понижать показатель значило бы капитулировать перед ростом цен.

«На мой взгляд, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», — пояснила Набиуллина.

Также глава ЦБ не исключила, что на ближайшем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка может быть в очередной раз повышена. Однако это решение еще не предопределено, так как после недавнего ужесточения ДКП инфляция пока не начала снижаться.

В недавнем докладе агентства «Эксперт РА» отметили, что стремление Банка России сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) может быть продиктовано желанием не допустить того, чтобы российская экономика повторила судьбу турецкой или столкнулась со стагфляцией.