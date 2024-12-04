Россиянам рассказали о «тормозном пути» инфляции

Набиуллина: «тормозной путь» возвращения инфляции к цели захватит 2026 год

«Тормозной путь» возвращения инфляции в РФ к цели займет весь 2025 год и захватит часть 2026 года. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, слова которой приводит ТАСС.

«Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться», — прокомментировала глава регулятора. Она напомнила, о неустойчивости экономического роста при высоком уровне роста цен. «Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию — короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело», — объяснила Набиуллина. Также она сравнила инфляцию с высокой температурой у человека и признаками некоторых болезней.

Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин, подтвердил, что рост цен в стране находится «вблизи или выше верхней границы» актуального прогноза ЦБ в 8,0-8,5 процента (по данным Минэкономразвития, на 25 ноября инфляция составляет 8,78 процента в годовом выражении).

Ранее глава ВТБ Андрей Костин, говоря о борьбе Банка России с ростом цен, назвал Набиуллину железной леди и сравнил ее с возглавлявшей британское правительство Маргарет Тэтчер, которая тоже активно противостояла инфляции, «полагая, что это главное в экономике».