Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях поднялась выше 22 процентов

ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 22,08 %

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, выросла в первой декаде декабря до 22,08 процента. Об этом сообщает Центробанк РФ.

Таким образом, в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России показатель превысил ключевую ставку регулятора более чем на 1 процент.

Средняя ставка растет с середины апреля практически беспрерывно. В ноябре она составляла 20,91, 21,56 и 21,98 процента. В середине октября она уже обгоняла ключевую с показателем 19,65 против 19 процентов. После этого, в конце месяца, ЦБ вновь поднял ключевую ставку, до 21 процента годовых. Как ожидают практически все эксперты, регулятор вновь поднимет ее 20 декабря. Большинство из них полагает, что новым уровнем ключевой ставки станет 23 процента, но есть предположения и о более значительном шаге повышения.

На фоне таких прогнозов российские банки вновь начали увеличивать ставки по вкладам, пишет РБК.

При определении средней максимальной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом Банк России не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.