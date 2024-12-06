Банк России назвал максимальную ставку по вкладам

ЦБ: максимальная ставка по вкладам приблизилась к 22 процентам

В III декаде ноября 2024 года средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России выросла до 21,98 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По его данным, в первой декаде ноября данный показатель составлял 20,91 процента, а во второй — 21,56 процента.

Регулятор подчеркнул, что индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций. Учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. Не рассматриваются вклады для выделенных категорий, ставки с капитализацией процентов по вкладу или действующие при соблюдении определенных условий, а также вклады с дополнительными условиями. Это же относится к вкладам, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о радикальном изменении финансового поведения жителей России. Они стали намного реже хранить деньги «под подушками и матрасами», а главным ориентиром для них стали депозиты.

Также есть сведения, что доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях сегодня снизилась почти до 15 процентов, дойдя таким образом до исторического минимума за последние шесть лет.