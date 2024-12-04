Россияне начали отказываться от одного способа сбережений

Зампред ВТБ Горшков: доля наличности в сбережениях россиян упала до минимума

Доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях в настоящее время снизилась почти до 15 процентов (меньше 16 триллионов рублей), что стало историческим минимумом за последние шесть лет. Об этом заявил зампред ВТБ Георгий Горшков. Его процитировало РБК.

Горшков полагает, что до конца года данное значение может упасть еще на несколько процентных пунктов.

Средний размер вклада среднестатистического россиянина на начало октября 2024 года составил 370 тысяч рублей. При этом средний размер одного депозита клиентов пенсионного возраста оценивается в 507,2 тысячи рублей.

Что касается дальнейшей судьбы наличных денег, то, по мнению министра финансов России Антона Силуанова, их доля в России будет снижаться, хотя в целом этот формат расчетов продолжит существовать.

В свою очередь, экономист Елизавета Константинова назвала устаревшим методом использование наличных для хранения сбережений, так как банковский депозит может принести до 20 процентов годовых.