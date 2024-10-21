Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:42, 21 октября 2024Экономика

Россиянам предсказали утрату части сбережений

Экономист Константинова: сбережения в наличности обесценятся почти вдвое

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Использовать наличные для хранения сбережений — значит прибегать к устаревшему методу. Об этом заявила экономист и инвестор Елизавета Константинова. Ее процитировала «Российская газета».

Она напомнила, что, по информации Министерства финансов России, почти 25 процентов жителей страны держат часть сбережений в наличных, хотя банковский депозит может принести до 20 процентов годовых.

«То есть такими темпами за пять лет эта часть сбережений обесценится примерно вдвое», — объяснила Константинова.

Материалы по теме:
Что такое финансовая грамотность. Как ее развить и повысить доход
Что такое финансовая грамотность.Как ее развить и повысить доход
28 мая 2024
Поправить финздоровье. В России заработал сервис по финансовому чекапу. Каковы результаты тест-драйва?
Поправить финздоровье.В России заработал сервис по финансовому чекапу. Каковы результаты тест-драйва?
23 августа 2024

В связи с этим она обратила внимание на такой инструмент, как золото, которое является надежным способом сохранить капитал. Однако оно не приносит доходов в виде процентов. С другой стороны, есть «цифровое золото» — биткоин. Его предложение не просто ограничено — каждые четыре года количество этой криптовалюты уменьшается. По словам Константиновой, привлекательность биткоина как средства хранения сбережений растет, тем более что он независим от политических и экономических решений государств.

К числу других его плюсов она отнесла высокую ликвидность, а также то, что для хранения биткоина не нужны банковские ячейки или сейфы.

По мнению заместителя министра финансов России Алексея Моисеева, наличную иностранную валюту уже нельзя рассматривать как безопасный инструмент для хранения сбережений. В связи с этим он призвал россиян покупать золото.

Вот это игра!
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Основные силы американских наемников вывели из Курской области в первую неделю боев. Это объяснили «провалом блицкрига»

      41-летняя российская актриса показала фото в бикини

      Пожилые россиянки пообщались с мошенниками и лишились квартир

      Оставивший новорожденного в лесу россиянин предстанет перед судом за расправу

      В Кремле оценили привлекательность идеологии президента Молдавии

      Армия России атаковала объекты украинской энергетики и аэродромы ВСУ

      Воевавшему за ВСУ наемнику из США вынесли заочный приговор

      В России отреагировали на озвученную Трампом угрозу нанести удар по Москве

      Россиянин в 72 года решил отправиться на СВО

      Песков назвал противоречивой информацию о присутствии военных из КНДР в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше