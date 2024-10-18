Россиянам посоветовали избавиться от некоторых валют

Замглавы Минфина Моисеев: кэш не вариант, надо покупать золото

Наличная иностранная валюта уже не может считаться безопасным инструментом для хранения сбережений. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Его процитировала «Российская газета».

Аргументируя эту точку зрения, Моисеев отметил, что «американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых блокнот», а значит, скоро их примеру могут последовать и европейцы.

Но, как посетовал замминистра, россияне все равно не стремятся относить валюту в банк, а хранят ее дома.

«Кеш не вариант, покупайте золото, оно у нас есть», — призвал Моисеев.

Ранее он заверил, что власти РФ не располагают планами по проведению в России масштабной деприватизации частных активов. По словам Моисеева, неэффективный частный собственник в конце концов лишится активов и без участия властей.

По словам экономиста Сергея Толкачева, обезопасить сбережения можно, если вложить часть в наличность, часть в драгоценные металлы, а часть в срочные банковские депозиты.