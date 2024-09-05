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16:22, 5 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали лучший способ хранения денег

Экономист Толкачев счел депозиты самым рациональным способом защиты от инфляции

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для того чтобы обезопасить сбережения, их надо диверсифицировать, вложив часть в наличность, часть в драгоценные металлы, а часть в срочные банковские депозиты. Об этом заявил первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, драгметаллы и золото — это самый надежный актив. В то же время банковские срочные депозиты на небольшой срок по-прежнему считаются одним из наиболее рациональных способов спасти сбережения от инфляции. В свою очередь, банкир Михаил Попов заявил, что если россиянин накопил меньше 100 тысяч рублей, то в покупке валюты нет большого смысла.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что после повышения ключевой ставки до 16 процентов многие российские банки стали предлагать вклады под 13-15 процентов. В такой ситуации есть смысл открыть вклад, особенно на длительный период.

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Похожую мысль высказал начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. По его мнению, в настоящее время отнести деньги в банк лучше, нежели хранить их дома.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова обратила внимание на то, что сегодня россияне могут воспользоваться такой банковской услугой, как мультивалютный вклад. Сбережения можно распределить между рублями и одной-двумя иностранными валютами.

Есть сведения, что россияне стали чаще обращать внимание на среднесрочные вклады (на срок от шести до девяти месяцев). Однако сохраняется повышенный спрос и на краткосрочные депозиты. При этом каждый месяц все больше россиян выбирают вклады на более длинные сроки.

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