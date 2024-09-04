Россияне изменили отношение к одному виду вкладов

«Ведомости»: у россиян вырос интерес к среднесрочным банковским вкладам

После того как Банк России повысил ключевую ставку с 16 до 18 процентов, клиенты российских банков стали чаще интересоваться среднесрочными вкладами (на срок от шести до девяти месяцев). Об этом сообщили «Ведомости», опросившие представителей ряда крупных российских кредитных организаций.

При этом сохраняется повышенный спрос и на краткосрочные депозиты — со сроком до шести месяцев. Однако в некоторых банках доля таких вкладов постепенно уменьшается. Каждый месяц все больше людей предпочитают депозиты на более длинные сроки. Так они рассчитывают зафиксировать выгодную ставку на продолжительное время.

Отмечается, что с конца июля средние ставки по вкладам на три месяца в 50 крупнейших банках России выросли с 15,81 до 16,53 процента. Что касается средневзвешенной ставки по депозитам на полгода, то она выросла до 17,49 процента, а по вкладам на год — до 16,84 процента.

Представители некоторых банков предположили, что во втором полугодии доля среднесрочных вкладов начнет теснить долю коротких депозитов. Однако все будет зависеть от риторики регулятора по поводу ключевой ставки. Если она продолжит расти, то банковские ставки увеличатся в основном в сегменте краткосрочных и среднесрочных вкладов.

Есть сведения, что в июле начался отток средств со срочных вкладов из некоторых крупных российских банков. Причина такого тренда в том, что россияне начали переносить сбережения в государственные кредитные организации, которые предлагали новым клиентам крайне выгодные условия.