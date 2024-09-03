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11:11, 3 сентября 2024Экономика

Россияне стали забирать деньги со срочных вкладов

Frank Media: россияне понесли сбережения из частных банков в государственные

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В июле из ряда крупных российских банков начался отток средств со срочных вкладов. Об этом сообщило Frank Media.

По его данным, между банками наблюдается перераспределение вкладов. В июле россияне стали переносить сбережения в государственные банки. Последние предлагали новым клиентам особенно выгодные условия. Как следствие, частные банки обнаружили, что население начало забирать средства со срочных вкладов.

Наиболее значительный отток был зафиксирован в Т-банке (ранее «Тинькофф»). По данным агентства, оттуда «ушло» 118 миллиардов рублей, или около восьми процентов срочных вкладов. Райффайзенбанк в июле лишился почти 26 процентов срочных депозитов.

Подчеркивается, что, по данным Банка России, во второй месяц лета банки зафиксировали рост срочных вкладов на 322 миллиарда рублей. Впрочем, большая часть данной суммы — это капитализация процентов.

В конце августа сообщалось, что средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 17,48 процента. За семь месяцев объем средств россиян на банковских счетах увеличился на 5,3 триллиона рублей, превысив 50 триллионов.

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