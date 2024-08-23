В России выросла средняя максимальная ставка по банковским вкладам

ЦБ: средняя максимальная ставка банков по вкладам выросла до 17,48 %

Средняя максимальная ставка по вкладам в России увеличилась по итогам второй декады августа до 17,48 процента. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

По сравнению с первой декадой этот показатель вырос на 0,2 процентного пункта. По данным Центробанка, наибольшего значения максимальная ставка по депозитам достигала в первой декаде марта 2022 года, тогда она составила 20,51 процента. Самые низкие ставки банки предлагали клиентам в первой декаде октября 2020 года — в среднем 4,33 процента.

По данным ЦБ, в январе-июле 2024 года объем средств россиян на банковских счетах увеличился на 5,3 триллиона рублей, превысив отметку в 50 триллионов. Значительные темпы роста показателя, составившие с начала года 11,8 процента, более чем в два раза превысили прошлогодние.