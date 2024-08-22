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19:37, 22 августа 2024Экономика

Объем средств на банковских счетах россиян значительно вырос

Объем средств на банковских счетах россиян превысил отметку в 50 трлн рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Объем средств на банковских счетах россиян вырос в январе-июле 2024 года на 5,3 триллиона рублей, превысив отметку в 50 триллионов. Об этом говорится в опубликованном ЦБ РФ аналитическом материале о развитии банковского сектора страны.

Значительные темпы роста показателя, составившие с начала года 11,8 процента, более чем в два раза превысили прошлогодние. Отмечается, что в июле скорость его увеличения в сравнении с предыдущим месяцем несколько замедлились — 1,1 против 1,7 процента. Причем половина — 0,3 из 0,6 триллиона рублей пришлось на месячную капитализацию процентов по вкладам.

Снижение скорости прироста средств на счетах россиян может быть связано с высокими отпускными расходами, указал регулятор.

Поступательное увеличение объема вкладов населения фиксируется в РФ на фоне роста процентных ставок, предлагаемых банками клиентам. В конце июня эта тенденция привела к тому, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, превысила уровень ключевой ставки Центробанка, составлявший на тот момент 16 процентов годовых.

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      Дмитрий Воронин
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