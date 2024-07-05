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19:46, 5 июля 2024Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам россиян превысила ключевую ставку ЦБ

ЦБ РФ: средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 16,09 %

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, превысила текущий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, составив в третьей декаде июня 16,09 процента. Об этом сообщил Банк России.

По итогам предыдущей декады показатель вырос на 0,31 процента и сравнялся с размером ключевой ставки Центробанка в 16 процентов. Еще месяц назад, в третье декаде мая, средняя максимальная ставка составляла 15,16 процента.

При ее определении по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом ЦБ не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что предметом обсуждения на заседании совета директоров Банка России, которое состоится 26 июля, станет шаг повышения ключевой ставки. Глава регулятора признала, что ситуация с ростом цен значительно отклонилась от базового сценария. Ее заместитель Алексей Заботкин уточнил, что речь пойдет о повышении ключевой ставки до 17 или даже до 18 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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