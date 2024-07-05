Средняя максимальная ставка по вкладам россиян превысила ключевую ставку ЦБ

ЦБ РФ: средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 16,09 %

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, превысила текущий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, составив в третьей декаде июня 16,09 процента. Об этом сообщил Банк России.

По итогам предыдущей декады показатель вырос на 0,31 процента и сравнялся с размером ключевой ставки Центробанка в 16 процентов. Еще месяц назад, в третье декаде мая, средняя максимальная ставка составляла 15,16 процента.

При ее определении по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом ЦБ не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что предметом обсуждения на заседании совета директоров Банка России, которое состоится 26 июля, станет шаг повышения ключевой ставки. Глава регулятора признала, что ситуация с ростом цен значительно отклонилась от базового сценария. Ее заместитель Алексей Заботкин уточнил, что речь пойдет о повышении ключевой ставки до 17 или даже до 18 процентов.