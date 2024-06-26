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16:07, 26 июня 2024Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам россиян сравнялась с ключевой ставкой ЦБ

ЦБ РФ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 16 % годовых

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, достигла текущего уровня ключевой ставки ЦБ РФ, составив во второй декаде июня ровно 16 процентов. Об этом сообщил Банк России.

Чтобы сравняться с размером ключевой ставки, показатель вырос с первой декады лета на 0,31 процента. Тогда он увеличился более чем на полпроцента по сравнению с зафиксированными в третьей декаде мая 15,16 процента. Еще в конце апреля средняя максимальная ставка составляла, по данным ЦБ РФ, 14,92 процента.

При ее определении по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом ЦБ не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

Ранее аналитик «Банки.Ру» Богдан Зварич рассказал, что российские банки ждут дальнейшего роста ключевой ставки либо ее сохранения на текущих уровнях, поэтому ставки по некоторым вкладам растут. Как уточнили в ЦБ, объем вкладов россиян вырос в мае этого года на 1,3 триллиона рублей. Согласно оценке регулятора, показатель увеличился в прошлом месяце на 2,6 процента в сравнении с апрельской прибавкой в 2,1 процента.

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      Дмитрий Воронин
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